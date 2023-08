Messer und Machete: Streit unter Nachbarn eskaliert – Mann in Lebensgefahr

Ein Streit unter Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Gebweiler Straße ist am Freitagabend offenbar total eskaliert. Sie sollen mutmaßlich mit einem Messer und einer Machete aufeinander losgegangen sein.

Um 23 Uhr wird die Polizei informiert. Die zwei Nachbarn sollen sich heftig streiten und mittlerweile auch physische Gewalt einsetzen, heißt es. Mit mehreren Streifenwagen rücken die Beamten zum Tatort aus.

Dulsberg: Eine Festnahme nach Streit unter Nachbarn

Vor Ort treffen sie auf die zwei Nachbarn; einer ist schwer verletzt, weist mindestens eine derart tiefe Schnittwunde auf, dass innere Organe sichtbar sind. Er verliert sehr viel Blut, muss in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Wie es ihm geht, ist unklar. Die Beamten gehen am Samstagmorgen noch von Lebensgefahr aus.

Der andere Nachbar ist ebenfalls verletzt, aber nicht so schwer wie sein Gegner. Er wird vorläufig festgenommen und von Beamten zur Wache gebracht. Am Tatort stellt die Polizei ein Messer und eine Machete sicher – mutmaßlich die Gegenstände, die die Nachbarn bei dem Streit eingesetzt haben.

Was der Auslöser des Streits war, ist bisher noch unbekannt. Die Mordkommission (LKA 41) hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen, noch am Abend mit Zeugen gesprochen. Sie will nun den Hintergrund aufklären. (dg/röer)