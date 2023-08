Ein gezielter Schuss in die Heckklappe, dann flohen zwei Männer vom Tatort. Der mutmaßliche Adressat: Ein Mann, der schon mal im Knast saß. Der Schuss in den Mercedes in Niendorf – sollte er eine Warnung sein?

Um 19 Uhr knallt es plötzlich in dem Wohngebiet am König-Heinrich-Weg. Ein Zeuge vermutete einen Schuss und informiert die Polizei.

Schuss im Wohngebiet: Spezialkräfte werden angefordert

Zuvor hat er einen Mann gesehen, der in dem Bereich, aus dem er den Knall gehört hatte, in ein Auto stieg und wegfuhr. In dem Wagen sollen insgesamt zwei Männer gesessen haben. Die Polizei lässt den Tatort absperren. Auch Kräfte der Unterstützungseinheit für besondere Einsatzlagen, kurz USE, werden angefordert – sie sind schwer bewaffnet und für spezielle Szenarien trainiert.

Im Zuge der Fahndung halten die Beamten am Broockkampsweg einen VW Golf mit niederländischen Kennzeichen an. Er passt zu der Beschreibung, die der Zeuge abgegeben hat. Darin zwei Niederländer (20/27), die vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht werden. Sie äußern sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Hamburg-Niendorf: Wurde die Tatwaffe entsorgt?

Am Langobardenweg, an dem die Männer vorbeigefahren sein sollen, finden die Beamten eine scharfe Schusswaffe. Mit der Pistole soll mutmaßlich auf den geparkten Mercedes GLC geschossen worden sein. Möglich, dass die Waffe dort entsorgt oder während der Fahrt von einem der beiden Männer aus dem Fenster geworfen wurde. Vor dem SUV finden Ermittler eine Patronenhülse und stellen diese sicher. Auch ein Spürhund kommt am Tatort zum Einsatz.

Nach MOPO-Informationen ist der Mercedes auf eine 33-jährige Frau zugelassen. Die bleihaltige Botschaft könnte für ihren Partner bestimmt gewesen sein, der schon im Gefängnis saß.

In kriminellen Kreisen gilt eine derartige Aktion – der Schuss ging vermutlich ganz gezielt in das leerstehende, geparkte Fahrzeug – als letzte Warnung. Denkbar wäre auch eine Art Drohung in Richtung der Lebensgefährtin des eigentlichen Adressaten.

Die Polizei hält sich wegen der laufenden Ermittlungen bedeckt. „Insbesondere gilt es nun die Hintergründe der Tat zu klären“, so ein Sprecher. Ob der Freund der Mercedes-Halterin tatsächlich Ziel des Angriffs war, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.