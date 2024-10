Mann in der Schanze angeschossen: Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Nachdem am 9. September auf dem Schulterblatt auf einen 22-jährigen Mann geschossen wurde, haben Spezialkräfte einen 27-jährigen Tatverdächtigen verhaftet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach sei der 27-Jährige bereits kurz nach den Schüssen am 9. September in den Fokus der Ermittler geraten. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, schließlich erwirkte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Zielfahnder der Polizei wurden auf den 27-Jährigen angesetzt und spürten wohnungslosen Mann am Mittwoch in der Bramfelder Bengelsdorfstraße auf. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den mutmaßlichen Schützen fest, er kam in U-Haft.