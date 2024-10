Bei „Omas gegen Rechts“-Demo: Mann soll Senfgläser gegen Polizist geschleudert haben

In Hamburg steht am Freitag ein 29-Jähriger vor Gericht, der während einer Demo unter dem Motto „Demokratie schützen – Omas gegen Rechts“ einen unter anderem mit Senfgläsern gefüllten Beutel gegen einen Polizisten geschleudert haben soll.

Am Tag des Geschehens, dem 21.12.2023, war das Demonstrieren vor dem Rathaus wegen einer AfD-Sitzung verboten, weshalb eine Polizeikette den Eingang abschirmte. Der Mann versuchte im Anschluss an die Demo gemeinsam mit anderen dennoch zum Rathaus zu gelangen, wurde aber zurückgehalten.

Daraufhin holte er mit seinem Stoffbeutel aus und zielte auf den Kopf eines Polizisten, der jedoch mit einem Helm geschützt war und so vor Verletzungen bewahrt wurde. Am Freitag muss er sich wegen eines „tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung“ vor dem Amtsgericht am Sievekingplatz verantworten. (prei)