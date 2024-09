Junger Mann in der Schanze angeschossen – Großfahndung

Ein Unbekannter schießt im Schanzenviertel auf einen 22 Jahre alten Mann und flieht. Die Polizei fahndet nach dem Täter, der vermutlich in einem Kleinwagen entkommen ist.

Um 21.12 Uhr erreichte ein Notruf die Feuerwehr Hamburg: Ein Mann meldete, dass sein Freund vor einem Döner-Laden in der Schanzenstraße verletzt worden sei. Das Opfer war von mindestens zwei Kugeln getroffen worden und wurde mit einem Streifschuss und einer weiteren Schussverletzung im Rücken ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei befand sich der Mann zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr.

Blutverschmierte Klamotten liegen vor einem Hauseingang am Neuen Pferdemarkt. Hamburg-News Blutverschmierte Klamotten liegen vor einem Hauseingang am Neuen Pferdemarkt.

Der 22-Jährige gab an, dass er mit dem späteren Angreifer auf der Straße in Streit geraten sei. Dieser habe dann auf einmal eine Waffe gezogen und auf ihn geschossen. Laut eigenen Angaben kannte das Opfer den Angreifer nicht. Dieser sei dann im Anschluss in einen schwarzen Kleinwagen gesprungen und geflohen.

Fluchtwagen sichergestellt – aber Schütze bleibt verschollen

Noch in der Nacht konnte die Polizei das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sicherstellen. Der Schütze blieb jedoch verschollen. Nach ihm wird mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften gesucht. Es gebe bislang keinen neuen Stand, sagte ein Polizeisprecher.

Die Hintergründe des Streits sind nach wie vor unklar. Weitere Details wollte die Polizei am Dienstagmorgen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben. Die Mordkommission ermittelt in dem Fall. (mp)