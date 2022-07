Männer vor Hamburger Drogeneinrichtung niedergeschossen – Verdächtige in Haft

Zwei Männer werden vor einer Drogeneinrichtung an der Schwarzenbergstraße in Harburg niedergeschossen, der Täter flüchtet. Mehr als ein halbes Jahr ist der Mann auf der Flucht. Nun ist er offenbar von Beamten der Mordkommision der Hamburger Polizei identifiziert worden. Der 41-Jährige sitzt bereits in Auslieferungshaft.

Nach der Tat soll der Mann nach Erkenntnissen der Kripo nach Rom (Italien) geflüchtet sein. Vor Kurzem wurde er dort von italienischen Polizisten verhaftet. Er sei dringend tatverdächtig, am 30. Dezember des vergangenen Jahres mit einer Schusswaffe auf zwei 32 und 40 Jahre alte Männer geschossen zu haben, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Schüsse vor Hamburger Drogeneinrichtung – Verdächtige in Haft

Am vergangenen Freitag wurde auch die Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen (36) in Neugraben-Fischbek von Ermittlern durchsucht. Die Sprecherin: „Dabei sind Beweismittel sichergestellt worden.“ Gegen den Mann sei ein Haftbefehl vollstreckt worden. Er sitzt nun in U-Haft.

Hintergrund der Auseinandersetzung sollen „Streitigkeiten in der örtlichen Drogenszene“ sein, so die Polizei. Die zwei Angeschossenen, die zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebten, sind mittlerweile wieder genesen. (dg)