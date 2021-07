Nach einem Raubüberfall Ende Juni mit einem Verletzten in Harburg konnte die Polizei nun den Tatverdächtigen festnehmen. Er soll äußerst brutal zu Werke gegangen sein. Ein Richter erließ jetzt Haftbefehl gegen den 17-Jährigen.

Die Tat ereignete sich am 30. Juni dieses Jahres in der Hohen Straße. Der damals mit einem Mundschutz maskierte und schwarze Kleidung tragende Täter betrat gegen 23.30 den Kiosk und attackierte den Angestellten (67) mit einem Elektroschocker. Danach griff er sich das Geld aus der Kasse und flüchtete. Der 67-jährige Kiosk-Mitarbeiter kam verletzt in eine Klinik.

Nach Überfall auf Kiosk – 17-Jähriger in U-Haft

Im Zuge umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnten die Ermittler den Tatverdächtigen identifizieren. Bei ihm handelt es sich um einen polizeibekannten 17-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss und einen Haftbefehl. Diese wurden nun vollstreckt, der 17-Jährige wurde festgenommen und kam in U-Haft.