Bei Einkaufszentrum und Post: Zwei Feuer innerhalb kurzer Zeit

In Billstedt hat es am frühen Montagmorgen gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit gebrannt. Die Feuerwehr fuhr zu Einsätzen nahe des Einkaufszentrums Billstedt Center und der Möllner Landstraße.

Um kurz nach 4 Uhr brannte es in der Straße Am Alten Zoll. Verpackungsmaterial und Container standen dort in einem Hinterhof in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Container brennen in Billstedt lichterloh

Wenig später dann ein erneuter Einsatz für die Feuerwehr. Um 4.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Brandes in der Möllner Landstraße nahe der Post alarmiert. Dort brannte ein Kunststoffcontainer lichterloh. Auch hier war das Feuer schnell gelöscht.

Die Brandursache ist in beiden Fällen unklar. In Billstedt hatte es zuletzt häufiger gebrannt, wie etwa vor gut zwei Wochen im Kleingartenverein am Steinbecker Grenzdamm. Am 18. August brannten in der Reclamstraße außerdem zwei Posttransporter. (mp)