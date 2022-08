Flammen-Inferno in Hamburger Kleingartenverein

Die Feuerwehr ist am frühen Freitagmorgen zu einem Einsatz in einen Kleingartenverein in Billstedt ausgerückt. Dort brannte eine Gartenlaube lichterloh.

Der Alarm aus dem Kleingartenverein am Steinbeker Grenzdamm ging um 2.50 Uhr bei der Feuerwehr ein. Das teilte ein Sprecher der MOPO mit. Schon während der Anfahrt seien Rauch und Flammen deutlich zu sehen gewesen.

Billstedt: Gartenlaube in Kleingartenverein brennt

Den Einsatzkräften gelang es, die brennende Gartenlaube zu löschen. Die Laube wurde aufgebrochen, um Brandnester zu suchen und ebenfalls zu löschen.

Vor Ort waren Kräfte der Feuerwehren aus Boberg sowie Kirchsteinbek und der Löschgruppe der Feuerwehr Bergedorf. Der Einsatz endete gegen 5 Uhr. (fbo)