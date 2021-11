Treibt ein Hundehasser sein Unwesen in der Boberger Niederung? Am letzten Samstag war ein Hund durch einen Giftköder gestorben. Am Montag meldete ein weiterer Hundebesitzer, dass sein Tier ebenfalls vergiftet worden und gestorben war. Die Polizei ruft zu erhöhter Wachsamkeit in dem Gebiet auf – und fahndet nach einem Verdächtigen.

Der Hundehalter erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Dessen Frau war am Freitag mit ihrem Hund auf dem Walter-Hammer-Weg spazieren gegangen. Nach Kontakt mit einem mutmaßlichen Giftköder verstarb ihr Hund noch während des Spaziergangs.

Bei der Suche nach weiteren mutmaßlichen Ködern trafen Beamte des Polizeikommissariats 43 bereits am Samstagnachmittag auf eine weitere Hundehalterin, deren Hund möglicherweise ebenfalls Kontakt mit einem vergifteten Köder hatte. Der Hund hatte sich offenbar erbrochen, später ging es ihm nach Auskunft der Halterin aber wieder besser. Ein mutmaßlicher Köder wurde aufgefunden und sichergestellt.

Hundebesitzerin macht verdächtige Beobachtung

Eine andere Hundebesitzerin (30) hatte zudem eine verdächtige Beobachtung gemacht. Sie war am Freitag ebenfalls auf dem Walter Hammer-Weg unterwegs und beobachtete einen Mann, der an seinem Fahrrad hantierte. Als die Hunde der 30-Jährigen auf ihn zuliefen, ging er stiften. An der Stelle, wo der Mann gehockt hatte, fand die Hundebesitzerin dann einen Giftköder.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: 40 bis 60 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er war schwarz gekleidet, trug gelbe Socken und eine schwarze Mütze. Hinweise an die Polizei unter Tel. 428 65 67 89. Die Polizei bittet Hundebesitzer in den Bereichen Boberger Niederung, Billwerder Billdeich und im angrenzenden Lohbrügge um erhöhte Aufmerksamkeit.