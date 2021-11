Ein Hund ist schon tot: Polizei Hamburg warnt vor Giftködern

Tödliche Gefahr in einem beliebten Gassi-Revier in Bergedorf: Die Hamburger Polizei warnt derzeit alle Hundehalter vor giftigen Hundeködern in den Boberger Dünen. Ein Hund ist bereits verstorben, weil er das Gift arglos gefressen hat.

Via Twitter informieren die Beamten über die Köder, die in dem Naturschutzgebiet gefunden und sichergestellt wurden. Welches Gift verwendet wurde, werde derzeit untersucht.

AKTUELL

Wir bitten Hundehalter um erhöhte Wachsamkeit!

In den Boberger Dünen wurden mutmaßlich vergiftete Köder gefunden und sichergestellt. Eine Untersuchung der Köder steht noch aus, aber ein Hund hatte bereits Vergiftungssymptome und ist gestorben.

Die Ermittlungen laufen. pic.twitter.com/0hUtkC7eNV — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 20, 2021

Die Polizei rät allen Hundehaltern zu erhöhter Wachsamkeit.