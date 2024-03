Herzstich: Polizei sucht nach Messer-Attacke Mann mit glänzender Bomberjacke

Ein Mann (41) ist Anfang März bei einer Auseinandersetzung am Busbahnhof in Wandsbek schwer verletzt worden. Ein Stich ins Herz kostete ihn beinahe das Leben. Der Täter soll ein Mann in glänzender Bomberjacke sein. Die Polizei sucht nun öffentlich nach ihm.

Zu dem Streit kam es am 9. März, einem Samstag, um kurz nach 19 Uhr. Mindestens drei Männer, darunter das spätere Opfer, gerieten im Puvogel-Garten zwischen Busbahnhof und Ring 2 in Streit. Das Geschehen verlagerte sich auf das Gelände des Busbahnhofs.

So wird der Täter beschrieben

Dabei soll ein Mann ein Messer gezogen und zugestochen haben, dem 41-Jährigen direkt ins Herz. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann soll etwa 35 bis 40 Jahre alt und schlank sein, kurze schwarze Haare haben sowie eine glänzende schwarze Bomberjacke getragen haben.

Ein Passant leistete Erste Hilfe und rief die Polizei. Der 41-Jährige kam ins Krankenhaus. Mehrere Tage bestand akute Lebensgefahr. Mittlerweile hat sich sein Zustand nach MOPO-Informationen wieder stabilisiert.

Ermittler hängen Plakate im Bereich des Tatortes auf. JOTO Ermittler hängen Plakate im Bereich des Tatortes auf.

Am Donnerstagnachmittag, knapp zwei Wochen nach der Attacke, hängten Ermittler der Mordkommission Plakate am Tatort auf. Auf den Fahndungsaufrufen wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Denn: Nach Sichtung der Kameraaufnahmen vom Wandsbeker Marktplatz ist klar, dass sich diverse Zeugen wohl in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgehalten haben. Eine Sprecherin: „Wir bitten jene Zeugen dringend, sich bei uns zu melden.“

Die näheren Umstände der Auseinandersetzung sind noch unklar, genau wie das Verhältnis der Beteiligten zueinander. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an Tel. 428 65 67 89 oder an jede Wache.