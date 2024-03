Tödlicher Streit in Hamburg: Mann erliegt seinen Stichverletzungen

Tödlicher Streit im Stadtteil Kleiner Grasbrook: An der Straße Am Saalehafen ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung getötet worden. Jede Hilfe kam zu spät.

Polizei und Feuerwehr wurden am Samstag gegen 19.15 Uhr alarmiert. Nach MOPO-Informationen fanden die Beamten großflächige Blutlachen am Tatort vor.

Einsatzkräfte versuchten noch, den Mann zu reanimieren

Kräfte des Rettungsdienstes und ein Notarzt versuchten noch, den schwer verletzten Mann zu reanimieren; sie forderten sogar noch Blutkonserven an. Am Ende ohne Erfolg. Der Mann erlag seinen Stichverletzungen, mutmaßlich beigefügt durch ein Messer.

Der Täter ist aktuell noch flüchtig. Die Feuerwehr konnte den Tatort nur in Begleitung der Polizei betreten, zu hoch war die Gefahr, auf den potenziell aggressiven und gewaltbereiten Verdächtigen zu treffen.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Ermittlungen. Noch sind die Hintergründe unklar. „Gegenstand der Ermittlungen ist auch, wie viele Personen überhaupt beteiligt waren“, so ein Polizeisprecher. Höchstwahrscheinlich wird die Mordkommission den Fall übernehmen.

Stichverletzung auch in Wandsbek

Am Samstagabend kam es in Wandsbek zu einem ganz ähnlichen Vorfall: Hier gerieten „mindestens zwei“ Männer aneinander, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Umfeld des Bahnhofs und des ZOBs am Wandsbeker Markt habe man einen Mann mit einer Stichverletzung angetroffen. „Ob diese durch ein Messer verursacht wurde, ist noch nicht klar“, so der Sprecher. Das Opfer sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Der Täter ist bisher flüchtig, eine Fahndung läuft. Auch hier ermittelt die Kripo. (dg/röer)