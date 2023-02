„Aktenzeichen XY“ zum Kopfschuss am Sportplatz: Polizei geht neuen Hinweisen nach

Es ist der 21. September des vergangenen Jahres, ein Mittwochabend gegen 21.30 Uhr. Passanten finden Husili B. (37) auf dem Gehweg auf der Veddel: Er ist schwer verletzt und nicht ansprechbar. Ein Mann hatte ihm zuvor nach dem Fußballtraining in den Kopf geschossen. Vom Täter fehlt jede Spur – doch die Polizei geht nun neuen Hinweisen nach.

Nach dem Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ haben sich im Fall des Kopfschusses auf einen 37-Jährigen bei einem Fußballplatz in Hamburg-Veddel mehrere Menschen mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet.

Hamburg: Neue Hinweise nach Kopfschuss auf der Veddel

„Es sind einige Hinweise eingegangen, denen die Ermittler aktuell nachgehen“, sagte ein Polizeisprecher. Mehr Details wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.

Die Ermittler suchen nach den beiden Männern, die nach dem Mordversuch im September 2022 unerkannt flüchten konnten. Das vermutlich in Drogengeschäfte verwickelte Opfer überlebte schwer verletzt.

Nur wenige Meter trennen den Tatort von dem Ort, an dem Polizisten die Pistole fanden.

Die Täter – laut Zeugenaussagen beide etwa 20 bis 25 Jahre alt, um die 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet – rennen über eine Grünanlage am Immanuelplatz in Richtung der Bahngleise. Dort verliert sich ihre Spur. Möglicherweise sind sie in ein geparktes Auto gestiegen. Aber: Die Ermittler finden die Beretta entlang des Fluchtweges. Die Pistole wird sichergestellt.

Der mutmaßliche Schütze soll etwas kleiner und kräftiger sein als sein Komplize. Er trug ein Cap und ein weißes Tuch bzw. ein Stirnband. Zeugen sprechen auch von einer Bandana.

Der Komplize hatte auch ein Basecap, aber kein Tuch darunter. Beide trugen Kapuzenjacken. Hinweise, die zur Festnahme der Täter führen, sind mit einer Belohnung von 5000 Euro ausgelobt worden. Entsprechendes an die Telefonnummer 040 428 65 6789 oder an jede Polizeiwache. (dpa/dg)