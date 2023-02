Die Dienststelle Interne Ermittlungen (DIE) der Polizei ermittelt gegen Hamburger Feuerwehrleute. Sie stehen in Verdacht, ein sensibles Alarmierungssystem gehackt zu haben, um an Daten zu gelangen, die nicht für sie bestimmt waren. Es gibt bereits einen Verdacht, was die Retter damit vorgehabt haben könnten.