Hamburger Cannabis-Hochhaus: Jetzt holt die Polizei die Plantage aus dem Ex-Hotel

Der erdige Cannabis-Duft überführte den Züchter: Vergangene Woche entdeckte die Polizei eine riesige Drogen-Plantage in einem ehemaligen Hamburger Hotel. Jetzt holen die Ermittler das Equipment aus dem Hochhaus.

Passanten liefen am vergangenen Montag an dem Hochhaus an der Amsinckstraße (Hammerbrook) vorbei, ihnen stieg der typische Cannabis-Geruch in die Nase – sie riefen die Polizei. Auch den Ermittlern kam der Duft verdächtig vor: Durchsuchungsbeschluss, Razzia!

Plantage in Hamburger Schandfleck: 400 Pflanzen, 70 Kilo Marihuana

Die Polizisten entdeckten eine riesige Plantage: Mehr als 400 Pflanzen, die sich noch im Wachstum befanden, wurden sichergestellt. Außerdem beschlagnahmten sie diverse Geräte, Lampen und insgesamt rund 70 Kilogramm bereits geerntetes und in Teilen verpacktes Marihuana. Die Beamten trafen dort außerdem auf den mutmaßlichen „Pflanzenzüchter“ – einen 40-Jährigen aus Alsterdorf – und nahmen ihn fest.

Polizeieinsatz, nachdem im Hochhaus Amsinckstraße 45 am vergangenen Montag eine Marihuana-Plantage entdeckt worden war. CityNewsTV Polizeieinsatz, nachdem im Hochhaus Amsinckstraße 45 am vergangenen Montag eine Marihuana-Plantage entdeckt worden war.

Am Dienstag wurden das restliche Plantagen-Equipment aus dem Hochhaus geholt, wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte. Seit dem Vormittag standen deshalb wieder zahlreiche Polizeiwagen vor der Hausnummer 45, einem ehemaligen Hotel.

Das 1974 gebaute 14-stöckige Hochhaus Amsinckstraße 45 grenzt rückwärtig an den Sonninkanal. Florian Quandt Das 1974 gebaute 14-stöckige Hochhaus Amsinckstraße 45 grenzt rückwärtig an den Sonninkanal.

Das Haus hat eine düstere Geschichte: 1987 stürzte sich hier aus 50 Metern Höhe der 15 Jahre alte Sohn des Bauherren Hans H. aus unbekannten Gründen in den Tod. H. war ein Investor mit guten Kontakten zur Politik und zu den Banken. Sein Finanzimperium geriet jedoch irgendwann in Schieflage – er lebte bis 2007 verarmt und einsam im obersten Stockwerk des Schandflecks.

2012 wurde ein Hotel mit 83 Zimmern in dem Hochhaus eröffnet. Eigentlich sollte das Gebäude mittlerweile abgerissen werden – es gab schon einen Architektenwettbewerb für den geplanten Neubau. Doch geschehen ist bislang nichts. (mp)