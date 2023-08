Cannabis-Plantage in Hamburger Hotel: Geruch überführt Drogenzüchter

Die Hamburger Polizei hat am Montag eine Drogenplantage in einem leeren Hotel in Hammerbrook ausgehoben. Der auffällige Geruch hatte den Einsatz ausgelöst.

Der Einsatz in dem leerstehenden Hotelkomplex an der Amsinckstraße an der Kreuzung zur Straße Am Mittelkanal begann am Montagmittag gegen 12.30 Uhr, wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes sagte.

Hamburg: Geruch verrät Cannabis-Plantage in Hammerbrook

Zuvor hatte sich dort ein auffälliger und eindeutiger Geruch ausgebreitet, der Zeug:innen aufgefallen war. In der Konsequenz wurde ein Durchsuchungsbeschluss durchgesetzt.

In dem Hotelkomplex fanden die Beamten eine größere Marihuana-Plantage vor. Die Polizist:innen stellten neben den Drogen diverse für den Anbau benötigte Gerätschaften und für Lampen sicher, die mit einem Lkw abtransportiert wurden.

Die Menge der beschlagnahmten Drogen soll laut Polizei im zweistelligen Kilogramm-Bereich liegen. Die Razzia zog sich bis in die Abendstunden. Die Rauschgiftfahndung ermittelt weiter.