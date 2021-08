Schon wieder ein Bombenfund am Großmoordamm: Bei Bauarbeiten wurde am Montagvormittag im Stadtteil Gut Moor ein 1000 Pfund schwerer Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Es ist der dritte Bombenfund an dieser Stelle innerhalb einer Woche.

Nach Angaben der Feuerwehr Hamburg legte der Kampfmittelräumdienst einen Sperrradius von 300 Metern fest. Der Großmoordamm auf Hamburger Gebiet wurde evakuiert.

Hamburg: Fliegerbombe am Großmoordamm gefunden

Um die Fundstelle herum betrug der Warnradius 1000 Meter. Im Warnradius war ein Aufenthalt im Freien unzulässig. Im Bereich Großmoorbogen und Wohlersweg war der Aufenthalt in Gebäuden nur auf der abgewandten Seite erlaubt.

Straßen wurden gesperrt und auch die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover und Hamburg und Bremen war betroffen – es ist deswegen mit zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, zusätzlich zu denen wegen des Streiks bei der Deutschen Bahn. Autobahnen waren von den Sperrungen nicht betroffen.

Die Entschärfung der Bombe begann um 15 Uhr und wurde innerhalb kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen: Um 15.21 Uhr gaben die Spezialisten der Feuerwehr Entwarnung. Alle Sperrungen wurden im Anschluss aufgehoben.

Es ist bereits die dritte Bombe innerhalb einer Woche, die in dem großen Baufeld entdeckt wurde. In den vergangenen Tagen wurden auf dieser Baustelle bereits zwei amerikanische Fliegerbomben mit je 1000 Pfund Sprengladung gefunden. Am Mittwoch kam es dadurch zu massiven Störungen im Zugverkehr. „Und das wird nicht die letzte sein“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. (mp)