Am Großmoordamm im Hamburger Stadtteil Gut Moor ist am Mittwoch erneut eine alte Weltkriegsbombe gefunden worden. Nur zwei Tage vorher waren Arbeiter auf derselben Baustelle bereits auf einen Sprengsatz gestoßen. Von den Sperrungen war auch der wichtige Pendlerbahnhof Harburg betroffen, am Abend wurde die Bombe erfolgreich entschärft.

Erneut handelte es sich den ersten Informationen nach um eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch diese war im Wasser bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden.

Schon wieder Bombe in Hamburg gefunden – Bahnhof Harburg gesperrt

Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes rückten an und entschärften die Bombe zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr. Dafür wurde wieder ein Sperrradius von 300 Metern und ein Warnradius von 1000 Metern eingerichtet. Eine Evakuierung einzelner dortiger Wohnhäuser wurde ebenfalls vorgenommen. Knapp 40 Personen sind im betroffenen Gebiet gemeldet.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: Kleinwagen rammt Bus – mehrere Verletzte, darunter Kinder

Die Sperrungen hatten Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung sowie den Bahnhof Harburg, ab 17.45 Uhr fuhren keine Züge aus und in Richtung Hannover und Bremen. Um 19.30 Uhr gab die Feuerwehr bekannt, alle Sperrungen und Maßnahmen zurückzunehmen, die Bombe sei erfolgreich entschärft. (dg)