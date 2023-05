Schon wieder brennt ein Dach in Hamburg – Feuerwehr warnt Anwohner

In einem unbewohnten Gebäude an der Straße Lange Striepen (Hausbruch) ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen: Die Hamburger Feuerwehr warnte daraufhin die Bevölkerung per Warn-App.

In der sogenannten amtlichen Warnung hieß es, dass die Bevölkerung im Bereich Hausbruch Fenster und Türen von Wohnungen und Häusern geschlossen halten und Klimaanlagen und Lüftungen abschalten sollten. Die Rauchwolke ziehe in Richtung Südosten, auch Heimfeld könne betroffen sein. Man solle sich vor giftigen Rauchgase schützen.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Nach MOPO-Informationen brach das Feuer in einem Abbruchgebäude aus. Bei der Feuerwehr wurde der Einsatz als Fettbrand gelistet; die genauen Umstände waren zunächst aber unklar. Die Polizei wird Ermittlungen aufnehmen.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieser Hamburger Feuerwehrmann will der „Ninja Warrior“ werden

Bei dem Brand sollen Flammen aufs Dach übergegriffen haben. Die größte Gefahr ging aber nicht von den Flammen aus, sondern offenbar von dem Gasen, die freigesetzt worden. Ein Feuerwehrmann sprach von einer „sehr starken Geruchsbelästigung“. Der Einsatzort liege mitten in einem Wohngebiet. Verletzt worden sei aber niemand.

Erst vor wenigen Tagen war mitten in der Innenstadt ein Brand auf einem Dach ausgebrochen: Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen, nachdem bei Dacharbeiten Baumaterial Feuer gefangen hatte. (dg)