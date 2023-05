Muskeln wie aus Stahl, kein Gramm Fett, durchtrainiert und sportlich ohne Ende. Bei Feuerwehr-Einsätzen in Hamburg ist dieser Mann immer an vorderster Front. Wenn seinen Kollegen nach stundenlangen Löscharbeiten die Puste ausgeht, geht er immer noch voran. Nun nimmt er an der beliebten TV-Show „Ninja Warrior" teil – und hat große Chancen, sehr weit zu kommen.