Update: Großbrand in der City, Feuerwehr mit 40 Wagen vor Ort

Dunkle Rauchschwaden in der Hamburger Innenstadt: Am Donnerstagnachmittag ist ein Großbrand auf dem Dach eines Gebäudes am Holstenwall ausgebrochen. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Um 17.15 Uhr geht bei der Hamburger Feuerwehr ein Notruf ein: Dichter Qualm steigt über der Neustadt auf, in ganz Hamburg ist er zu sehen. Er stammt von dem Flachdach eines Gebäudes am Holstenwall 21 – aktuell findet dort eine Sanierung statt, es soll ein neues Hotel entstehen. Bei Teerarbeiten wurde das Feuer verursacht, das sich zu einem Großbrand des gesamten Dachstuhls entwickelte.

Feuer in der Hamburger Innenstadt

Unmittelbar durch das Feuer wurde niemand verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagabend gegenüber der MOPO. Das Gebäude stand bereits seit einiger Zeit leer. Ein Arbeiter, der nach der durch den Brand verursachten Aufregung über gesundheitliche Probleme klagte, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Gäste aus zwei nahegelegenen Hotels wurden evakuiert. Am Einsatzort versammelten sich außerdem zahlreiche Schaulustige.

Schwarzer Rauch steigt über dem Gebäude auf, in dem aktuell Sanierungsarbeiten stattfinden. Steven Hutchings/TNN/dpa Schwarzer Rauch steigt über dem Gebäude auf, in dem aktuell Sanierungsarbeiten stattfinden.

Warn-Apps informierten über die starke Rauchentwicklung, die Feuerwehr gab eine amtliche Warnung heraus. Fenster und Türen sollten in dem betroffenen Gebiet rund um die Großen Wallanlagen geschlossen gehalten werden. Wer mit dem Auto in der Nähe war, sollte die Lüftung auf Umluft schalten und das Gebiet schnellstmöglich verlassen. Die Warnung wurde am frühen Abend wieder aufgehoben – im Bereich Neustadt, St. Pauli und Landungsbrücken besteht keine Gefahr mehr durch Geruchsbelästigung.

Die Rauchwolke über der Hamburger Neustadt war auch von der Alster aus zu sehen. Jonas Walzberg/dpa Die Rauchwolke über der Hamburger Neustadt war auch von der Alster aus zu sehen.

Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 40 Fahrzeugen im Einsatz. Auf der Social-Media-Plattform Twitter warnt die Polizei Hamburg vor Einschränkungen im Straßenverkehr: Die Straßen um den Millerntorplatz auf St. Pauli wurden wegen des Großbrandes gesperrt. Davon ist auch die B4 betroffen. Autofahrende sollen den Bereich weiträumig umfahren. Die Nachlöscharbeiten dauern weiterhin an.

Update 21.55 Uhr: Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, alle Hotelgäste durften zurück in ihre Zimmer. Die Sperrung rund um den Brandort wurde um 21.39 Uhr wieder aufgehoben.