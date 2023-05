Hamburg: Auto brennt lichterloh – warum die Feuerwehr mit Großaufgebot ausrückt

Am späten Dienstagabend ist es zu einem großen Feuerwehreinsatz in Billstedt gekommen: Ein Auto brannte lichterloh.

Gegen 23.55 Uhr sind die Einsatzkräfte in den Erhard-Dressel-Bogen alarmiert worden, wie ein Polizeisprecher der MOPO Mittwochmorgen bestätigte. Es ist niemand verletzt worden.

Billstedt: Feuerwehreinsatz wegen brennendem Auto

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an, da gemeldet worden war, dass das brennende Auto an einem Haus stand – wie ein Feuerwehrsprecher sagte, sei dem jedoch nicht so gewesen. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit Schaum und hoben den Wagen an.

Laut dem Polizeisprecher sei auch ein zweites Fahrzeug durch den Brand beschädigt worden. In Billstedt kommt es immer wieder zu Feuern in den späten Abendstunden. Aber: Bisher liegen sowohl zur Brandursache als auch zur Höhe des Sachschadens keine Informationen vor. Der Einsatz ist gegen 1.26 Uhr beendet worden. (elu)