Einsturzgefahr nach Großbrand: So geht es mit den Schanzen-Anwohnern weiter

Mitten in der Nacht schlagen plötzlich Flammen aus einem Haus in der Sternschanze. Drei Mehrfamilienhäuser brennen. Zwei davon gelten derzeit als unbewohnbar und einsturzgefährdet. Was passiert mit den Bewohnerinnen und Bewohnern?

Eigentümer der beiden Gebäude in der Sternstraße ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft SAGA, verwaltet werden sie von der STEG – der Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg. Letztere kümmerte sich jetzt um Hotelzimmer für die Mieterinnen und Mieter. Das berichtet der NDR.

Feuer in der Sternschanze: Bewohner kommen in Hotels

Demnach befinden sich einige der Betroffenen derzeit auch noch im Urlaub oder kamen bei Freunden und Verwandten unter.

Ein Streifenwagen der Hamburger Polizei am Brandort in Hamburg-Sternschanze.

Sicher ist bislang: Das Feuer brach am Sonntag im vierten Stockwerk des Wohnhauses mit der Nummer 51 aus und griff von dort aus erst auf den Dachstuhl und anschließend auf zwei benachbarte Häuser über. Mehr als 50 Fahrzeuge der Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Das Gute: Verletzt wurde zum Glück niemand, alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden, beziehungsweise waren rechtzeitig aus den Häusern geflohen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tödliche Schüsse in Hamburger Shisha-Bar: Warum musste Terry (27) sterben?

Die Gebäude mit der Nummer 51 und 53 gelten als einbruchgefährdet, deshalb können auch die Brandermittler den Ort noch nicht betreten. Die Feuerursache und die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. (aba)