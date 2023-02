Nach den tödlichen Schüssen in der Shisha-Bar „Nythys“ an der Lübecker Straße in Hohenfelde laufen die Ermittlungen der Mordkommission der Hamburger Polizei auf Hochtouren. Die Beamten glauben, dass sich das Opfer (27) und die Täter kannten, sie gehen von einem gezielten Hinterhalt aus. Doch was war der Grund?

Terry sitzt um kurz nach 23 Uhr am Mittwochabend in der zu der Zeit noch immer gut besuchten Bar. Unklar ist, ob er alleine da war oder dort jemanden getroffen hat. Der 27-Jährige raucht oft eine Pfeife in dem Laden, gilt als Stammgast, auch als die Bar noch „Drip“ und „Classic“ hieß.