Großbrand in der Sternschanze: Feuer greift auf benachbarte Häuser über

Großeinsatz in der Sternschanze: Mehrere Mehrfamilienhäuser haben in der Nacht zu Sonntag an der Sternstraße gebrannt. Das teilte der Lagedienst der Hamburger Polizei mit. Zwei Häuser sind unbewohnbar.

Das Feuer soll in einer der obersten Wohnungen eines Hauses ausgebrochen sein. Die Flammen hätten dann aufs Dachstuhl übergegriffen. Eine Lagedienst-Sprecherin: „Von dort breitete sich das Feuer dann auf zwei benachbarte Häuser aus.“

Hamburg: Dach-Feuer greift auf benachbarte Häuser über

Ein Rauchpilz legte sich über den Häuserblock. Mehr als 50 Fahrzeuge der Polizei und Feuerwehr parkten an der Straße, die bei der Ankunft der Kräfte sofort gesperrt wurde.

Bewohner der Wohnhäuser wurden in Sicherheit gebracht beziehungsweise hatten sich selber ins Freie gerettet, „niemand war ernsthaft verletzt“, so die Sprecherin weiter. Von mehreren Seiten, mit mehreren Schläuchen und von gleich mehreren Drehleitern bekämpften die Feuerwehrleute die meterhohen Flammen, ehe sie erloschen waren.

Als der Einsatz für die Feuerwehr beendet war, übernahm die Polizei die Ermittlungen. Die Brandursache ist derweil noch unklar. Durch Flammen und Löschwasser wurden zwei der betroffenen drei Häuser unbewohnbar. (dg)