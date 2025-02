Sexueller Übergriff: Frau im Treppenhaus überfallen – Video wird Täter zum Verhängnis

Nachdem in Osdorf am vergangenen Sonntag eine Frau sexuell belästigt wurde, hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Jugendliche ist erst 16 Jahre alt.

Dass es sich beim Jugendlichen um den Verantwortlichen für die Tat handelt, konnte laut der Polizei Hamburg durch Videoaufzeichnungen ermittelt werden. Am Donnerstag vollstreckten die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss, sicherten weitere Beweismittel und nahmen den Verdächtigen fest.

Osdorf: Tatverdächtiger nach Belästigung verhaftet

Zu dem Übergriff kam es am Sonntag gegen 20.15 Uhr in einem Hochhaus am Kroonhorst. Dort soll der Tatverdächtige eine 24-jährige Frau verfolgt haben, als sie von ihrem Auto ins Haus ging. Laut der Polizei drückte der Jugendliche die Frau im Treppenhaus gegen die Wand und bedrängte sie in sexueller Absicht.

Als die Frau um Hilfe schrie, ließ er von ihr ab und flüchtete. Fahndungsmaßnahmen blieben am Sonntag zunächst ohne Erfolg. Die Polizei startete daraufhin einen Zeugenaufruf, der auch eine Beschreibung des Täters enthielt.

Nach der Festnahme am Donnerstag erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 16-Jährigen. Er gilt als dringend tatverdächtig und sitzt seither in U-Haft. (mp)