Auf Pendlerparkplatz bei Hamburg: Zwei Frauen sexuell belästigt

Zwei Frauen sind in Buchholz (Landkreis Harburg) Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Sie saßen am Samstagabend auf einem Pendlerparkplatz in einem Auto, als plötzlich ein Mann an den Wagen herantrat und sein Geschlechtsteil gegen die Fensterscheibe presste.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18.50 Uhr auf dem Parkplatz Dibberser Straße in Höhe Am Stucksberg. Die Frauen saßen im Auto und unterhielten sich. Plötzlich sei ein Mann aufgetaucht, habe seine Hose heruntergelassen und sein Glied gegen die Scheibe auf der Beifahrerseite gedrückt, berichteten sie der Polizei. Mit lauten Schreien trieben die Frauen den Täter in die Flucht.

Täter flüchtete auf Fahrrad

Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und leicht korpulent. Der Gesuchte hat eine Kurzhaarfrisur und eine auffällig große Nase. Er war bekleidet mit einer dunklen Arbeitsjacke mit Reflexstreifen und trug eine dunkle Wollmütze der Marke Lacoste. Der Mann hatte ein Fahrrad mit Gepäckträgertaschen bei sich. Hinweise an Tel. (04181) 2850.