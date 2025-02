Frau auf dem Heimweg überfallen und sexuell bedrängt – so sieht der Täter aus

Im Treppenhaus ihres Wohnhauses wurde sie sexuell bedrängt: In Osdorf ist eine junge Frau (24) am Sonntagabend von einem Mann angegriffen worden. Der Täter flüchtete, nachdem die Frau um Hilfe rief.

Laut Polizei trug sich der Vorfall gegen 20.15 Uhr in einem Hochhaus am Kroonhorst zu. Ein Mann folgte der Frau, als sie von ihrem Auto in das Gebäude ging. Dort drückte er sie im Treppenhaus unvermittelt gegen die Wand, mutmaßlich in sexueller Absicht. Als die Frau um Hilfe schrie, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Täter entkommt trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen

Die Besatzungen mehrerer Streifenwagen fahndeten ohne Erfolg nach dem Täter. Dieser wird wie folgt beschrieben: Circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur. Er hat laut Polizei ein „südländisches“ Erscheinungsbild, dunkle Augen und dunkle Haare. Bekleidet war er mit mit einer schwarzen glänzenden Jacke, einer dunklen Hose und einem Käppi. Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789.