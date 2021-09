Große Aufregung am Sonntagnachmittag in Rothenburgsort. Dort trafen Fans vom HSV und Schalke 04 aufeinander. Es kam zu krawallartigen Szenen. Die Polizei rückte mit mehreren Mannschaftswagen an. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen, Schlagwerkzeuge sichergestellt.

Sowohl der Ort als auch die Zusammensetzung der Fan-Lager war ungewöhnlich. Als Passanten über den Notruf der Polizei eine sich anbahnende Massenschlägerei zwischen Fans des HSV und Schalke 04 auf Entenwerder meldeten, glaubten die Beamten, sich verhört zu haben. Denn am Sonntag empfing der HSV den 1. FC Nürnberg!

Fan-Schlacht in Hamburg: 23 Personen festgenommen

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, trafen die Beamten vor Ort auf rund 60 Personen. Dabei soll es sich tatsächlich um Fans des HSV und von Schalke 04 gehandelt haben. Die Schalker Fan-Szene verbindet eine Freundschaft mit dem 1. FC Nürnberg. Mehrere Personen wurden überprüft. 23 von ihnen wurden in Gewahrsam genommen. Dazu stellten die Beamten typische Utensilien sicher, wie sie aus Auseinandersetzungen unter Hooligans bekannt sind.

Diese „Fans“ von Schalke 04 waren gestern schon beim Auswärtsspiel ihrer Mannschaft bei Hansa Rostock auffällig geworden – acht Polizisten wurden dort bei Ausschreitungen verletzt. Die Rückreise haben sie wohl für weiteren Krawall genutzt …