Fahrbahn abgesackt, Auto liegen geblieben – Verkehrschaos in Hamburg

Auf den Autobahnen in Hamburg ging am Dienstagmorgen wenig bis gar nichts: Dank einer Baustelle und eines Liegenbleibers war und ist der Verkehr auf der A7 und A1 stark beeinträchtigt. In der Spitze standen Autos auf einer Länge von 30 Kilometern.

Wegen einer unerwarteten, erst am Montag festgestellten Versackung bleibt der rechte A7-Fahrstreifen zwischen Hausbruch und Waltershof bis Freitag gesperrt. Die Folgen waren am Dienstag direkt spürbar: Kurz vorm Elbtunnel staute es sich auf 14 Kilometern. Mit einem echten Abbau ist laut Verkehrsleitzentrale erst am Vormittag zu rechnen.

A1: Laster bleibt auf mittlerer Spur liegen

Zu allem Übel blieb dann noch kurz vor dem Tunnel Moorfleet ein Laster auf der A1 stehen, direkt auf dem mittleren Fahrstreifen. Die Polizei sperrte daraufhin zwei Spuren, leitete den Verkehr über eine Spur ab. In der Spitze waren es 16 Kilometer Stau. Um kurz vor 9 Uhr wurde der Verkehr wieder freigegeben. Eine Sprecherin der Leitzentrale: „Es wird weniger, der Verkehr rollt wieder.“

Auf der A7 wird die Verkehrslage in den nächsten Tagen weiter angespannt bleiben. Laut Autobahn GmbH wird ein provisorischer dritter Fahrstreifen um Baufeld entstehen. Bis dahin werden alle Autofahrer gebeten, mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen, den ÖPNV zu nutzen oder nach Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten. (dg)