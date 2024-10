„Europe’s most wanted“ – Hamburger Drogendealer in Kolumbien verhaftet

Er ist tätowiert, muskulös, Kampfsportler – und stand jahrelang auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher in Europa. Marcel M. soll im Hamburger Drogengeschäft groß mitgemischt haben. Dies legten geknackte EncroChats offen. Fahnder suchten seit September 2022 nach ihm. Nun der Hamburger in Kolumbien verhaftet worden.

Marcel M. soll nach MOPO-Informationen mit mehreren Kilogramm Kokain und Amphetaminen gehandelt haben, er stand auf der internationale Fahndungsliste der „Europe’s most wanted“. Die Polizei ordnet ihn dem organisierten Drogenhandel zu. Bis Oktober 2020 hielt er sich nach Informationen der Ermittler in Hamburg auf. Danach flüchtete er zunächst in die Türkei und im November 2020 nach Kolumbien. Danach verlor sich seine Spur.

Hamburger Drogendealer in Kolumbien festgenommen

Nun der Fahndungserfolg: bei der Einreise von Ecuador nach Kolumbien klickten am 21. September 2024 die Handschellen. Örtliche Behörden nahmen Marcel M. nach einem Abgleich mit der Fahndungsdatenbank fest.

Das könnte Sie auch interessieren: Schnee-Fluch der Hamburger Barbetreiber: „Hier kokst einfach jeder“

Der inzwischen 43-Jährige wurde anschließend von Hamburger Polizeikräften nach Deutschland überführt, er sitzt nun in Frankfurt/Main in U-Haft. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes für Rauschgifthandel dauern an.