Nach Hamburg geflohen? Mutmaßlicher Mädchenmörder in St. Georg festgenommen

Bei einem Schwerpunkteinsatz der Polizei in St. Georg haben die Beamten einen Mann festgenommen, der in Frankreich wegen Mordes gesucht wird. Das Opfer: ein 14 Jahre altes Mädchen.

Durch die Sicherheitsoffensive am Hauptbahnhof verlagert sich die Alkoholiker- und Drogenszene zunehmend in die Wohngebiete St. Georgs, klagen Anwohner. Am Donnerstag war die Polizei rund um den Hansaplatz bereits zum fünften Mal in diesem Januar unterwegs. Rund 40 Beamte, darunter Drogenfahnder, Bereitschaftspolizisten und Hundeführer waren bei der Kontrolle im Einsatz.

Pariser Behörden suchten bereits nach ihm

Zufällig trafen die Beamten dort auf einen gesuchten Mann. Am Hansaplatz wurde um 18.30 Uhr Madjid L. (50) kontrolliert. Er soll ohne Protest seine Ausweispapiere ausgehändigt haben. Die Daten wurden überprüft. Dabei kam heraus, dass der Mann von Pariser Behörden gesucht wird. Er ist zur Festnahme ausgeschrieben. Als Erstes hatte das „Abendblatt“ berichtet.

In Handschellen kam der 50-Jährige zur Wache am Steindamm. Die Generalstaatsanwaltschaft entscheidet nun über die Auslieferung. Nähere Hintergründe zu der vorgeworfenen Tat sind der Hamburger Polizei und Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Bei dem Großeinsatz gab es weitere Festnahmen. Dabei ging es um den Verdacht des Handels mit Drogen und des illegalen Aufenthaltes. Auch Drogen und mutmaßliches Dealgeld wurden dabei sichergestellt. (dg)