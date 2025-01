Am frühen Dienstagmorgen stürmten Spezialeinheiten mehrere Wohnungen in Hamburg und im Umland. Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei den Beschuldigten um Angehörige des Rockerclubs „Hells Angels“. Insgesamt 13 Wohnanschriften wurden überprüft. Zwei Haftbefehle vollstreckten die Ermittler. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Drogenhandels. Bizarr: Einer der Verdächtigen sitzt derzeit in Haft – was ihn womöglich aber nicht daran hinderte, kriminellen Aktivitäten nachzugehen.