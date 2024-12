Der Versuch, das Elend am Hansaplatz in St. Georg in den Griff zu bekommen, geht in die nächste Runde. Alle bisherigen Maßnahmen – Umbau des Platzes, Ansiedlung von Gastronomie, Schließung einschlägiger Kneipen, Installation von Videokameras sowie dauerhaft hohe Polizeipräsenz – haben keine spürbare Verbesserung erzielt. Im Gegenteil: Immer mehr Trinker und Cracksüchtige besiedeln den Platz hinter dem Hauptbahnhof. Schlägereien, Belästigungen, Ruhestörungen gehören zur Tagesordnung. Jetzt prüft die sogenannte Lenkungsgruppe öffentlicher Raum des Senats ein neues Verbot. Außerdem ist bei der Straßensozialarbeit ein neues Konzept geplant.