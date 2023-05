Schwerer Arbeitsunfall in Hamburg: Mann stürzt von Gerüst

Erneut ist es in Hamburg zu einem schwereren Arbeitsunfall gekommen, diesmal in Harvestehude: An der Hochallee ist am Montagmorgen ein Mann von einem Gerüst gestürzt. Er kam ins Krankenhaus.

Um kurz vor 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Vorfall informiert. Die Beamten hatten zunächst Probleme, zu dem Gestürzten zu kommen; die Rettung wurde durch die Gerüstkonstruktion erschwert.

Gestürzter Arbeiter kommt ins Krankenhaus – schwere Verletzungen

Letztlich hievten sie den Mann „patientengerecht“, also ohne Gefahr weiterer Verletzungen durch den Transport, auf eine Trage und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Arbeiter erlitt durch den Sturz schwerere Verletzungen.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Das Amt für Arbeitsschutz hat einen Prüfvorgang eingeleitet. Der Mann soll nach MOPO-Informationen aber rund einen Meter vom Gerüst aufs Dach des vierstöckigen Gebäudes gefallen sein.

Am Wochenende war es auf einem Betriebsgelände an der Peutestraße (Veddel) zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen: Ein Mini-Bagger geriet in Schieflage, der Fahrer stürzte durch die offene Tür auf den Boden, der Bagger kippte um. Seine Kollegen befreiten ihn zwar mit einem Radlader, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Doch der Mann erlag trotzdem seinen schweren Verletzungen. (dg)