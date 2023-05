Baggerfahrer stirbt nach Arbeitsunfall in Hamburg

Schwerer Betriebsunfall an der Peutestraße (Veddel): Dort ist am Samstagmorgen ein Arbeiter unter einem umgekippten Bagger eingeklemmt worden. Er kam in Begleitung eines Notarztes zunächst in ein Krankenhaus, erlag dort allerdings seinen Verletzungen.

Um kurz nach 9 Uhr kam es zu dem Unfall: Der Mini-Bagger war in Schieflage geraten, der Arbeiter stürzte durch die offene Tür auf den Boden, der Bagger kippte um. Seine Kollegen befreiten ihn mit einem Radlader, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Mann wird im Krankenhaus für tot erklärt

Der Arbeiter soll nicht mehr ansprechbar gewesen sein, die Retter stellten keine sogenannten Vitalfunktionen fest. „Unter Reanimationsbedingungen kam er in ein Krankenhaus“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Der 55-Jährige schwebte in Lebensgefahr, sein Zustand war kritisch. Später bestätigte die Polizei, dass der Mann in der Klinik für tot erklärt wurde; er war seinen Verletzungen erlegen, Ärzte hatten nichts mehr für den Mann tun können.

Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, war zunächst unklar. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen. Höchstwahrscheinlich wird auch das Amt für Arbeitsschutz bei der Aufklärung der Umstände involviert sein. (dg)