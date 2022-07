Eingeschlafen: Mann fährt mit Fiat gegen Poller – Auto überschlägt sich

Ein Auto hat sich in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall an der Ditmar-Koel-Straße in Hamburg-Neustadt überschlagen. Der Fahrer musste sich einer Fahrtauglichkeitsprüfung unterziehen.

Der Mann war gegen 2.45 Uhr mit seinem Fiat 500 unterwegs, als er eigenen Angaben nach am Steuer einschlief – so sagte er es den eintreffenden Polizisten.

Hamburg: Mann fährt gegen Poller – Auto überschlägt sich

Der Mann verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, lenkte so gegen einen Poller am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto.

Der Fahrer blieb unverletzt, wurde nur vorsorglich von Sanitätern untersucht. Der Poller wurde allerdings aus dem Boden gerissen. Und der Fahrtauglichkeitstest? „Verlief unauffällig“, so ein Sprecher des Lagedienstes. „Es gab auch keine Hinweise auf einen Drogen- oder Alkoholeinfluss.“

Der Mann musste mit zur Wache. Sein Auto und Führerschein wurden sichergestellt. Ermittlungen dauern an.

Nur 15 Minuten vor dem Poller-Crash war es in der Innenstadt zu einem weiteren Unfall gekommen: Ein betrunkener Fahrer lenkte seinen Audi gegen einen Gebäudepfeiler. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. (dg)