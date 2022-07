Betrunken gegen Hotel gerast – zwei Männer verletzt

Zwei Männer sind bei einem Unfall an der Kreuzung Düsternstraße/Ecke Stadthausbrücke (Neustadt) in der Hamburger Innenstadt leicht verletzt worden. Laut Angaben der Polizei bog der Fahrer in der Nacht zu Samstag falsch ab und raste mit seinem Audi frontal gegen den Gebäudepfeiler eines dortigen Hotels.

Kurz vor dem Aufprall hatte der Mann mit dem Auto noch ein Verkehrsschild umgefahren. Die Front des Audis wurde stark beschädigt, auch die Airbags lösten durch die Kollision aus.

Hamburg: Betrunken gegen Gebäudepfeiler – zwei Verletzte

Die zwei Männer wurden von Sanitätern versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Beim Fahrer haben Polizisten Alkoholgeruch im Atem wahrgenommen. Ein Sprecher: „Es wurde daraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet.“

Auch am Pfeiler entstand durch den Unfall ein erheblicher Schaden, die Statik war aber nicht beeinträchtigt. Die Polizei ermittelt nun gegen den betrunkenen Unfallfahrer. (dg)