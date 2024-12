Drama an Hamburger S-Bahn-Station: Junge Frau mit Messer stellt sich vor Zug

Erschütternder Einsatz an der S-Bahn-Station Nettelnburg in Bergedorf: Während eine S-Bahn im Gleis steht, tritt plötzlich eine junge Frau mit einem Messer in der Hand auf die Schienen.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag um kurz nach 22 Uhr. Laut Bundespolizei stand eine S-Bahn bereit zur Weiterfahrt am Bahnsteig, als die 20-Jährige das Gleis betrat. Sie hatte ein Messer in der Hand, mit dem sie sich nach MOPO-Informationen an der Hand verletzte. Schließlich kroch die junge Frau unter die stehende Bahn.

Junge Frau wurde in Psychiatrie gebracht

Die mittlerweile eingetroffenen Polizei- und Rettungskräfte konnten sie durch Ansprache dazu bewegen, unter dem Zug hervorzukommen. Sie wurde in eine Psychiatrie gebracht. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde das Gleis gegen 23.15 Uhr wieder freigegeben.

Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei der 20-Jährigen um eine der Zwillingsschwestern, die vor knapp zwei Jahren ganz in der Nähe des Einsatzortes bei einer Mutprobe von einem Zug erfasst worden waren. Eine der damals 18-Jährigen starb bei dem Unglück nahe der Haltestelle Allermöhe, die andere überlebte schwer verletzt. Beide hatten ihre gefährlichen Aufenthalte im Gleis auf Social Media gepostet.

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.