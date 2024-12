Vollgemüllte Wohnung brennt aus: 15 Menschen evakuiert – Mann in Lebensgefahr

Feuer im Hamburger Osten: In Rahlstedt ist in der Nacht zum Montag eine mit Unrat vollgestellte Wohnung ausgebrannt. Der Bewohner wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Alarm ging um 2.38 Uhr ein: Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Schöneberger Straße brannte. Mehrere Personen waren durch den Rauch, der sich im Treppenhaus ausbreitete, in ihren Wohnungen eingeschlossen, wie ein Feuerwehrsprecher der MOPO sagte.

Sieben Bewohner über Drehleiter gerettet

Die Feuerwehr löschte den Brand in der vermüllten Wohnung und evakuierte das Gebäude, in dem sich 15 Personen, darunter vier Kinder, aufhielten. Sieben Bewohner wurden mit einer Drehleiter gerettet.

Das könnte Sie auch interessieren: Brand in Chipfabrik: Gefährliche Säuren gelagert – Großeinsatz

Der Bewohner der ausgebrannten Wohnung wurde laut Feuerwehr mit Verletzungen dritten Grades ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei gegenüber der MOPO sagte, erlitt der Mann außerdem eine lebensgefährliche Rauchgasvergiftung. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.