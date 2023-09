Wagen des Pastors angezündet: unheimliche Brandserie im Osten Hamburgs

In Horn und Billstedt ist es am frühen Mittwochmorgen zu einer Brandserie gekommen. In mehreren Straßen zündeten Unbekannte Mülltonnen an. Im Billstedter Ortsteil Kirchsteinbek stand wenig später das Auto des dort ansässigen Pastors in Flammen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Die Brandserie begann laut Feuerwehr gegen 2.40 Uhr in der Steinfeldtstraße. Dort standen mehrere Müllcontainer in Flammen. Das Feuer griff auf einen daneben stehenden Pkw über. Noch während der Löscharbeiten, meldeten Streifenwagen, die nach den Tätern fahndeten, weitere Brände.

Polizei meldet weitere Brände in der nahen Umgebung

Unweit des ersten Brandorts wurde zunächst ein brennender Mülleimer in der Stengelestraße (Horn) gemeldet. Danach entdeckten die Polizisten weitere brennende Mülleimer in den Straßen Vierbergen, Sandkampsweg, Washingtonallee, Stengelestraße und Rieckweg (Horn).

Ein Feuerwehrmann löscht einen der brennenden Container in Hamburg-Horn. CityNewsTV Ein Feuerwehrmann löscht einen der brennenden Container in Hamburg-Horn.

Nachdem alle Brände gelöscht waren und man hoffte, dass nun Ruhe einkehren würde: ein neuer Alarm. Diesmal im Billstedter Ortsteil Kirchsteinbek, nur rund 200 Meter Luftlinie von den anderen Brandorten entfernt. Vor dem Pastorat in der Steinbeker Hauptstraße stand ein Mini in Flammen. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der Brände nicht aus und ermittelt.