Brandserie in Hamburg: Müllcontainer in Flammen, Autos beschädigt

Sechs zeitgleiche Brände im Hamburger Osten: In der Nacht zu Donnerstag standen in Horn sechs Müllcontainer in Flammen. Dadurch wurden auch mehrere Autos beschädigt.

Die Feuerwehr wurde gegen 2.40 Uhr alarmiert. Auf der Steinfeldtstraße brannten vier Müllcontainer und ein Pkw, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Zur selben Zeit standen demnach auch ein weiterer Container auf der Sandkampweg sowie eine Mülltonne auf der Stengelestraße in Flammen.

Brandserie in Hamburg-Horn: Müllcontainer und Autos beschädigt

Alle Einsatzorte lagen im Umkreis von nur wenige hundert Metern. Die Feuerwehr war mit mehr als 15 Kräften im Einsatz und hatte die Brände ohne größere Probleme schnell im Griff.

Zur Anzahl der beschädigten Autos und zur schwere der Schäden konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Bereits in der Nacht zu Montag war ein Kiosk in Horn abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.