Feuer zerstört Hamburger Kiosk – böser Verdacht

In Horn ist in der Nacht zu Montag ein Kiosk in Brand geraten – und komplett ausgebrannt. Der erste, schlimme Verdacht: Ein Brandanschlag mit Molotow-Cocktails! Doch die Polizei rätselt.

Die Rettungskräfte wurden um kurz nach 1 Uhr nachts in den Rhiemsweg in Horn gerufen. Ein Geschäft namens „Bella’s Kiosk” stand in Flammen und brannte in voller Ausdehnung! Das Feuer drohte auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr verhindern und den Brand löschen. Doch der Laden nahm schweren Schaden. Glück im Unglück: Verletzt wurde niemand.

Brand in Hamburg: Drei Brandherde in Kiosk geben Rätsel auf

Rund 30 Retter waren im Einsatz. Zeugenberichten nach sollen zwei dunkel gekleidete Personen vom Tatort geflohen sein. Die Suche der Polizei blieb aber zunächst erfolglos.

Der erste Verdacht, dass es sich um einen Brandanschlag mit einem Molotow-Cocktail handelte, konnte die Polizei am Montagmorgen nicht bestätigen. „Die Lage ist unklar“, so der Lagedienst zur MOPO. Es seien drei separate Brandherde im Inneren des Geschäfts festgestellt worden. Die Ermittlungen dauern an. (ncd)