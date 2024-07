Böller explodiert – Gruppe vermöbelt 16-Jährigen: Verletzte bei Hamburger Abi-Partys

Knall beim Ball: Auf einer Abitur-Abschiedsfeier in Barmbek-Nord hat ein Gast einen Böller in eine Schülergruppe geworfen. Mehrere Personen wurden verletzt – und das war nicht der einzige Zwischenfall am Abend.

Rund 300 Personen feierten laut Polizei im „Quartier 21 Gasthaus“ an der Fuhlsbüttler Straße den Abi-Ball, als es gegen 21.40 Uhr zu dem Vorfall kam. „Eine Person, die nicht Schüler ist, hat einen sogenannten Polenböller gezündet“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Diese Feuerwerkskörper sind in Deutschland aufgrund ihrer starken Sprengkraft verboten. „Dabei wurden vier Personen leicht verletzt und ein Gegenstand beschädigt“, hieß es. Laut Angaben der Feuerwehr habe es nur zwei Leichtverletzte gegeben.

Polenböller in Schülermenge geworfen: Verdächtiger soll Vater eines Schülers sein

Die Personen konnten nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst aber weiterfeiern. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vernommen.

Wie das „Abendblatt“ berichtet, soll es sich bei dem Verdächtigen um den Vater eines Schülers handeln. Er habe den Böller in eine Gruppe von etwa 90 Absolventen des Gymnasiums Hoheluft geworfen, als sich diese gerade vor dem Restaurant für ein Gruppenfoto aufstellten. Was der Hintergrund dieser bizarren Tat war, ist noch nicht bekannt.

Weiterer Zwischenfall: 16-Jähriger bei Abiparty verprügelt

Auch auf einer anderen Abifeier hat es in der Nacht gekracht – am Ende sollen zehn Jugendliche auf einen 16-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt haben. „Er hat eine Kopfplatzwunde und eine blutige Nase“, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Schlägerei am Elbstrand berichtet. Es werde wegen Körperverletzung ermittelt, so der Sprecher weiter. Nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag in der Nähe des Findlings „Der Alte Schwede“ wurde der Teenager mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus im Stadtteil Altona gebracht.

Nur wenig später musste die Polizei erneut zum Elbufer ausrücken: Rund 20 Streithähne hatten sich bei einer Party an der Straße Neumühlen in die Haare bekommen. Als die Beamten ankamen, versuchten mehrere von ihnen, zu flüchten. (mit dpa)