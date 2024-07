„Letzte Generation”: Anschlag auf Tesla-Panzer in Hamburg – „nicht euer Ernst?“

Farbanschlag auf Tesla-Panzer: Klimaaktivisten der „Letzten Generation” haben den „Cybertruck”, der gerade im Tesla-Center in Wandsbek ausgestellt wird, am Samstagmorgen mit orangener Farbe beschmiert. Anschließend hielten sie ein Plakat mit der Aufschrift „Gepanzert in die Katastrophe” hoch.

Gegen 9.30 Uhr verübten die Aktivisten im Tesla-Zentrum an der Helbingtwiete laut eines Polizeisprechers ihre Tat. „Personen wurden aufgegriffen, die jetzt überprüft werden“, so der Sprecher weiter. Die Farbe, die verwendet wurde, ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht abwaschbar. Aktuell laufe der Polizeieinsatz noch, weshalb nähere Details zu den Aktivisten nicht bekannt sind. Vermutlich blüht ihnen ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

„Letzte Generation”: Farb-Attacke auf Cybertruck – Aufregung in Wandsbek

Die „Letzte Generation” filmte sich bei der Aktion selbst und lud ein Video davon am Samstagmorgen auf „X” hoch. Darauf ist zu sehen, wie zwei Klimaaktivisten in Warnwesten an das Auto herantreten und jeweils eine Dose mit orangener Farbe auf der Frontscheibe und den Seitenfenstern verteilen. Anschließend stellen sie sich vor das Auto und halten ihr Plakat in die Höhe.

Im Hintergrund ist ein Mann zu sehen, bei dem es sich vermutlich um einen Mitarbeiter des Ladens handelt. Er ruft „Hey, nicht euer Ernst?“, sieht sich den Schaden an und ruft jemandem zu: „Kannst du die Polizei rufen bitte?“.

? Cybertruck in Hamburg mit Farbe übergossen – Gepanzert in die Klimahölle



Seit dem 2. Mai tourt der SUV als Ausstellungsstück quer durch Deutschland und versinnbildlicht den Umgang der Superreichen mit der Erderhitzung: Gepanzert im Luxusfahrzeug ab in die Klimahölle.



Auf „X” kommentieren die Klimaaktivisten ihre Aktion folgendermaßen: „Seit dem 2. Mai tourt der SUV als Ausstellungsstück quer durch Deutschland und versinnbildlicht den Umgang der Superreichen mit der Erderhitzung: Gepanzert im Luxusfahrzeug ab in die Klimahölle.“

Außerdem zitieren sie einen Elektroingenieur mit den Worten: „Der Truck verbildlicht perfekt, wohin uns die unsoziale Politik der letzten Jahrzehnte geführt hat: Wenige reiche Menschen fahren gut gepanzert in die Katastrophe – und reißen alle mit sich mit.”

Der „Cybertruck” ist ein Elektroauto von Tesla, dass in den USA ab 60.000 Euro aufwärts gehandelt wird. In der EU hat das Fahrzeug für die Straße bisher keine Zulassung. (abu)