3,1 Tonnen schwer, höhere Beschleunigung als ein Porsche 911er, breiter und länger als der AMG-Mercedes, der vergangene Woche den tödlichen Unfall am Jungfernstieg auslöste: Teslas „Cybertruck“ ist in Deutschland auf Tour, am Mittwoch wurde er erstmals in Hamburg ausgestellt. Viele Menschen wollten Elon Musks E-Panzer live erleben, einige reisten sogar extra an. Ihre Reaktionen haben es in sich.