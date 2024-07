Party am Elbufer eskaliert: Massenschlägerei und Flucht mit AMG

Eskalation in Ottensen: Bei einer Feier am Elbufer ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Massenschlägerei gekommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

Um 1.57 Uhr wurde die Polizei alarmiert: Zwei neue Gäste sollen zu der Party in der Straße Neumühlen dazugestoßen sein, dann sei die Situation aus bisher ungeklärter Ursache eskaliert, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO. Es kam zu einer Massenschlägerei mit rund 20 Beteiligten.

Zunächst sei von einer Messerstecherei die Rede gewesen, „dieser Verdacht bestätigte sich aber im Nachhinein nicht“, so der Sprecher weiter. Die Polizei rückte mit elf Streifenwagen und zwei Hundeführern an, auch die Bundespolizei war an der Aktion beteiligt.

Ottensen: Beteiligte fliehen nach Massenschlägerei – Polizei stoppt AMG-Fahrer

Als die Beamten vor Ort eintrafen, ergriffen alle Beteiligten die Flucht. Angaben zu möglichen Verletzen konnte der Sprecher daher nicht machen. Die zwei Männer, die die Eskalation verursacht haben sollen, sollen noch versucht haben, in einem Mercedes AMG zu fliehen – erfolglos. Der Polizei gelang es, die beiden anzuhalten.

Der Fahrer des PS-Boliden roch laut des Sprechers stark nach Alkohol. Da der 26-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er mit auf die Wache. Dort wurde ihm Blut abgenommen. Anschließend durfte er wieder gehen. Es besteht zudem der Verdacht des Fahrens ohne Führerschein. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen gegen die Männer dauern an.