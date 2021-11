Fantasievolle Kostüme, nächtliche Feiern, aber auch einige Ausschreitungen hat es in der Halloween-Nacht in manchen Teilen Hamburgs gegeben. Dabei flogen nicht nur Eier und Kartoffeln, sondern auch Böller. Als die Polizei anrückte, eskalierte die Lage komplett.

Laut des Polizeilagedienstes gab es neben Ruhestörungen auch mehrere Jugendgruppen, die unruhestiftend um die Häuser zogen. Mal mit 50, 80 und 100 Personen, die Böller zündeten und mit Eiern und Kartoffeln warfen. Betroffen von den Randalen waren vor allem Altona, Wilhelmsburg, Osdorf, Harburg und Billstedt.

Böller, Eier und Kartoffeln: Jugendgruppen randalieren in Halloween-Nacht

Besonders schlimm war es in Harburg: Hier wurden insgesamt vier Polizisten verletzt, als sie für Ruhe sorgen wollten – einer so schwer, dass er danach dienstunfähig war. Ein weiterer, an dessen Kopfhöhe ein Böller explodierte, erlitt einen Tinnitus, also einen anhaltenden Pfeifton im Ohr.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, wurde ein Beamter sogar mit einem E-Roller angefahren und ebenfalls verletzt. Ein Jugendlicher wurde in Gewahrsam genommen. (mp/dpa/cnz)