Berüchtigte Kneipe „Windstärke 11“ gestürmt – Polizei findet Drogen

Fünf Strafanzeigen, ein Drogenfund und 10.000 Euro Bargeld. Dies ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes in der Kneipe „Windstärke 11“ am Hansaplatz in St. Georg. Vermehrt erhielt die Polizei Beschwerden über Drogendealer, die sich dort aufhalten sollen. Nun wurde die Polizei fündig.

Zeitgleich und aus mehreren Seitenstraßen stürmten am Mittwochabend Einsatzkräfte der Polizei den berühmt-berüchtigten Hansaplatz in St. Georg. Ihr Ziel: die Kneipe „Windstärke 11“. Zuvor gab es vermehrt Beschwerden über Vermüllung rund um die Kneipe und über Personen, die vor und möglicherweise auch in der Kneipe mit Drogen dealen.

Polizei stürmt „Windstärke 11“ am Hansaplatz – Drogen gefunden

Bereits vor wenigen Monaten durchsuchte die Polizei die berüchtigte Kneipe. Am Mittwochabend trafen die Polizisten 21 Personen vor und in der Kneipe an. Über mehrere Stunden kontrollierten die Einsatzkräfte die Personalien der Anwesenden.

Sebastian Peters

Am Ende wurden fünf Strafanzeigen gestellt, teilweise wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts oder des Besitzes von Drogen. Bei einer Person, einem mutmaßlichen Dealer, fanden die Polizisten für den Verkauf abgepacktes Haschisch. Der Verdächtige wurde in Handschellen abgeführt. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führte zu keinem weiteren Drogenfund.

Bei Kneipengast: 10.000 Euro Bargeld sichergestellt

Bei einem weiteren Kneipengast entdeckten die Ermittler 10.000 Euro Bargeld, dessen Herkunft unklar ist. Die hohe Bargeldsumme wurde zunächst sichergestellt. Nachdem die 21 angetroffenen Personen von der Polizei überprüft worden waren, rückte die Spürhündin „Raja“ an. Sie hatte bereits einen Abend zuvor bei einer Razzia Drogen erschnüffelt, fand jedoch diesmal bei der Durchsuchung der „Windstärke 11“ keine versteckten Drogen.

Gegen 21.50 Uhr war der Einsatz am Hansaplatz beendet. Einsatzleiter Herr Sass von der Polizei kündigte aber an: „Es ist ein wiederholter Einsatz und wir werden weiterhin Präsenz zeigen“.